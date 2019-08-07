Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Атамбаева рассказала, что он не сбегал и находится в Кой-Таше 

ТАСС 35 минут назад
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, операцию по задержанию которого проводят бойцы спецподразделений, не сбегал и находится в селе Кой-Таш Чуйской области, где расположен его дом. Об этом в среду написала дочь Атамбаева Алия Шагиева на своей странице в Instagram.
"Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше", — написала Шагиева.
Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкекка и Чуйской области готовятся к приему раненых.
Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.
Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также предупредил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление. Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.
Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.
ТАСС: последние новости
Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским Пакистан высылает посла Индии из-за решения по Джамму и Кашмира Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей
Комментарии
В мире , СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Машина для убийства»: подробности об убийце Круга7
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину12
Сошло с рук: Турции простили С-40032
В резиденции Атамбаева начался пожар5
«Достаточно»: Памфилова об изменениях в Мосгоризбиркоме20
Видео
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
05:18
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
Войска Армия
02:09
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Политика Ближний Восток
00:41
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 с РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение