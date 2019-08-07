Дочь Атамбаева рассказала, что он не сбегал и находится в Кой-Таше

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, операцию по задержанию которого проводят бойцы спецподразделений, не сбегал и находится в селе Кой-Таш Чуйской области, где расположен его дом. Об этом в среду написала дочь Атамбаева Алия Шагиева на своей странице в Instagram.

"Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше", — написала Шагиева.

Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкекка и Чуйской области готовятся к приему раненых.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также предупредил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление. Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.