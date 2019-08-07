Эрдоган указал Зеленскому верный путь

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Эрдоган указал Зеленскому правильный путь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 46 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии у президентского дворца в Анкаре запутался в маршруте своего движения и пошел в другую сторону, пока турецкий лидер Тайип Эрдоган не указал ему верный путь.
Глава Украины поприветствовал почетный караул у президентского дворца, а затем направился в противоположную сторону, вместо того, чтобы принять рапорт офицера. Эрдоган поспешил указать своему коллеге верный маршрут. Видеозапись инцидента публикует «РенТВ».
Зеленский находится в Турции с двухдневным визитом, в ходе которого президент встретится с Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Ранее Зеленский в срочном порядке провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу гибели украинских военных в Донбассе, украинский лидер подчеркнул, что в случае обострения ситуации в регионе он будет вынужден прервать визит в Турцию
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Анкара
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