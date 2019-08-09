В ЛНР обвинили украинского снайпера в убийстве ополченца

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.

Второго августа Народная милиция ЛНР заявила о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"В ходе осмотра тела погибшего, помимо осколочных ран, было установлено наличие пулевого ранения несовместимого с жизнью, что констатирует целенаправленное убийство нашего товарища снайпером", — заявил Осадчий.

По его словам, огнем из гранатометов украинские силовики прикрывали именно атаку снайпера.