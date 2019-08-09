На Украине назвали повод выйти из минского процесса

После гибели четверых украинских военных в Донбассе 6 августа Киев должен был прекратить участие в минском переговорном процессе до встречи в «нормандском формате». Такое мнение высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR.

Он добавил, что внешняя политика России реализуется по принципу силового принуждения к миру.

«Надо готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях. За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы через собственное толкование международных норм», — отметил Бессмертный.

6 августа возле села Павлополь Донецкой области в результате обстрелов погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины. На следующий день президент страны Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину , призвав как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Инцидент с гибелью военных прокомментировали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Там отметили, что их ополченцы не причастны к обстрелу, в результате которого погибли морпехи, по причине удаленности позиций Народной милиции от места происшествия.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.