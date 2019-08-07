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Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира 

ТАСС + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Reuters
Власти Пакистана объявили, что понизят уровень дипломатических отношений и приостановит двустороннюю торговлю с Индией в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом сообщила в среду пакистанская газета "Доон" со ссылкой на заявление правительства страны.
Решение о понижении уровня диппотношений было принято на заседании Совета национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра страны Имрана Хана.
Пакистанские власти пообещали обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с решением Индии по кашмирскому вопросу. Власти Исламабада также приняли решение пересмотреть двусторонние договоренности с Нью-Дели.
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В мире , Конфликты , Имран Хан , Совбез ООН , Нью-Дели , Пакистан
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