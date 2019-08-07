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В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу 

РИА Новости + ещё 4 28 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ни одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу не выполнено, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии.
Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.
"На сегодняшний день у Владимира Зеленского есть все шансы принести мир на Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину", — заявил Пасечник, комментируя действия Зеленского.
На данный момент глава ЛНР затруднился спрогнозировать, к чему приведет политика нового президента Украины.
"Обещаний очень много, но на сегодняшний день ни одно из них пока что не выполнено", — резюмировал Пасечник.
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В мире , Армия , Конфликты , Украина , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский , Луганск
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