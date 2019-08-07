Зеленский прибыл в Турцию

«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где у него запланирована встреча с Эрдоганом.