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Зеленский прибыл в Турцию 

RT на русском + ещё 1 23 минуты назад
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.
«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где у него запланирована встреча с Эрдоганом.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Турция
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