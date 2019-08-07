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В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
«Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооруженных формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — приводит РИА Новости заявление представительства.
В ведомстве отметили, что украинские военные погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.
Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что военные погибли в результате выстрела из гранатомёта, «к которому была прикручена мина 82-мм миномёта, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций».
7 августа президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.
Позднее Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путинымдля обсуждения ситуации в Донбассе.
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Комментарии3
В мире , Армия , Украина , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости
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