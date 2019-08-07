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Снайпер ДНР оценил ситуацию на фронте под Мариуполем 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
«Ситуация под Мариуполем изменилась, украинская сторона выдвинула технику вперед, включая тяжелую артиллерию и танки. Не знаю, чего теперь ожидать», — заявил газете ВЗГЛЯД сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич («Деки»), комментируя информацию о том, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.
Деян Берич пояснил, что серьезное передвижение техники наблюдается именно на южном направлении.
«Я постоянно на связи с ребятами на Юге, они говорят, что приближение техники идет. Однако приближение — не значит бой. Но концентрация техники наблюдается. И тут для нас есть большой плюс — чем больше техники сконцентрировано в одном месте, тем проще ее поразить», — отметил снайпер.
По его словам, такое скопление техники — это «не очень умный шаг врага».
«Тем более они знают, как наши четко стреляют. Сейчас у нас на передовой нет артиллерии, но выдвинуть ее на огневую позицию особого труда не составит. Потому пока ситуация под контролем», — подчеркнул Берич.
«Но я допускаю, что концентрация техники на этом направлении — это внутриармейские игры, точнее, игра мускулами. У них там вообще проблемы. Люди уже несколько лет на передовой, они устали. А сумасшедшие офицеры требуют от них идти в разведку, из-за чего кто-то постоянно гибнет на минах. Там и украинцы все заминировали, и наши все заминировали. Солдат отправляют просто на убой», — рассказал собеседник.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям. Данные разведки свидетельствуют, что на Мариупольском направлении резерв украинских сил приводится в высшую степень боевой готовности и выдвигается на передовые позиции. Кроме того, в самом городе «по тревоге поднят полк „Азов“. На линии соприкосновения активнее стали действовать ведущие разведку беспилотники, два из которых ДНР уже уничтожила.
В Донецке считают, что Киев проводит „непосредственную подготовку к активным боевым действиям“.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утром в среду провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии украинской армии.
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В мире , Армия , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Мариуполь
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