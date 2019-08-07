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Лукашенко: я не сторонник распада Евросоюза 

RT на русском + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не является сторонником распада Евросоюза.
«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, еще кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит Белта слова Лукашенко.
Он отметил, что «Евросоюз — опора планеты».
«Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше», — отметил президент.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
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Комментарии
В мире , Европа , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС
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