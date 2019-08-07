Лукашенко: я не сторонник распада Евросоюза

«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, еще кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что «Евросоюз — опора планеты».

«Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.