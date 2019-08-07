Wprost (Польша): дорогая нефть — плоха, дешевая — еще хуже

Wprost (Польша) . В любом случае, снижение нефтяных цен — это удар по Казалось бы, новости о падении цен на нефть должны вызывать положительную реакцию, но все говорят о том, что Трамп сеет хаос. В ситуации нестабильности цены на нефть обычно росли, а сейчас падают. Или все закономерности изменились, или в безумстве Трампа есть логика, считает автор. В любом случае, снижение нефтяных цен — это удар по России , злорадствует он. Ослабленная она якобы будет готова идти на уступки.

На Дональда Трампа пытаются возложить ответственность за все беды мира, поэтому даже спровоцированное им снижение цен на нефть воспринимается как плохая новость, хотя я всегда думал, что для экономики нет ничего лучше, чем дешевое топливо.

Нефтяные котировки пикируют вниз, достигая значений, которых не бывало уже много месяцев. Казалось бы, низкие цены — это хорошая новость, ведь за такого рода известиями всегда появлялись сообщения об оживлении экономики. Между тем сейчас преобладают минорные настроения. Все обсуждают безответственную политику американского президента Дональда Трампа, который вовлек США в конфликты в разных уголках мира, сея хаос.

Что-то здесь, однако, не сходится. Если бы безумства обитателя Белого дома действительно оказывали разрушающее воздействие на мировой порядок, нефть бы, скорее, подорожала, а не подешевела. Так бывало всякий раз, когда Америка вступала в какие-то серьезные споры, имеющие глобальные последствия.

Дипломатический конфликт с Ираном, спровоцированный выходом Трампа из ядерной сделки, должен был взвинтить цены до небес, ведь аятоллы сидят на нефть а, кроме того, в последнее время атакуют и похищают танкеры, которые везут топливо через Персидский залив. Между тем ничего подобного не происходит.

Так же выглядит ситуация с якобы разрушающей мировую экономику торговой войной между США и Китаем. Она продолжается уже довольно давно, но конца ей не видно, напротив, переговоры с Пекином сейчас окончательно зашли в тупик. Вряд ли кто-то в состоянии сказать, кто в этой войне выигрывает, а кто проигрывает, поскольку на эту тему мы слышим практически исключительно экономическую пропаганду одной или другой стороны. Прежняя логика подсказывает, что в период неопределенности и хаоса следовало бы ожидать роста цен на такое стратегическое сырье, как нефть, но его не происходит. Мир рушится под ударами обезумевшего дилетанта и эгоцентрика, а нефть все равно дешевеет!