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Пакистан запретит показ индийских фильмов 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Пакистана введут запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне разногласий из-за упразднения особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
Как заявила специальный помощник премьер-министра страны по информации и телерадиовещанию Фирдус Ашик Аван, на которую ссылается Geo TV, пакистанские кинотеатры не будут показывать ни одного индийского фильма. По ее словам, сейчас власти разрабатывают меры по запрету всех видов индийского культурного контента. Она отметила, что Пакистан будет использовать все возможности, чтобы расширить поддержку жителям Кашмира.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
Как заявил накануне источник в МИД Индии, Нью-Дели рассматривает ситуацию с упразднением особого статуса Джамму и Кашмира как свое внутреннее дело и призывает международных партнеров воздержаться от каких-либо оценок по данному вопросу.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Имран Хан , МИД , Джамму , Пакистан
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