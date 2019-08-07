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Немецкий детектив пообещал раскрыть данные о крушении малазийского Boeing 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Немецкий детектив Йозеф Реш, расследовавший катастрофу малазийского Boeing в небе над Донбассом, собрался обнародовать информацию о причинах трагедии.
Реш также намерен рассказать о людях, которые ответственны за катастрофу и раскрыть информацию с американских спутников, передает РИА «Новости». Сделать это детектив пообещал в том случае, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов не отреагирует на его повторный запрос принять эти доказательства.
«Я сейчас еще раз напишу в ССГ, вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию. Я не могу заставить никого из ССГ или откуда бы то ни было принять эти доказательства… Но можно предположить, что я тогда (если ССГ не примет доказательства) также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать… Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать», — заявил Реш.
Он добавил также, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
«Фотографии со спутников есть в наличии, которых якобы больше нет у США… Они также будут обнародованы», — сказал Реш.
Напомним, 30 июля Реш заявил, что Нидерланды отказались принимать новые данные по катастрофе MH17 в небе над Донбассом и не учли их в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ).
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В мире , Происшествия , Йозеф Реш , Boeing , РИА Новости , Нидерланды
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