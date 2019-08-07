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В Киеве призвали к смене мирового порядка 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса.
Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договоренностями.
В качестве примера Тука привёл Донбасс, где продолжается внутриукраинский конфликт.
"И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран", — заявил чиновник в эфире NewsOne.
Он также усомнился в эффективности работы Организации Объединенных наций и Совбеза при ней.
Ранее News.ru писал о том, что бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров пожаловался на «эгоизм» Европы, которая думает только о себе, а также всё чаще занимает сторону Москвы в различных вопросах.
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