В Киеве призвали к смене мирового порядка

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса.

Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договоренностями.

В качестве примера Тука привёл Донбасс, где продолжается внутриукраинский конфликт.

"И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран", — заявил чиновник в эфире NewsOne.

Он также усомнился в эффективности работы Организации Объединенных наций и Совбеза при ней.