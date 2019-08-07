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Между Токио и Сеулом очередное обострение отношений 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Конфликт между Сеулом и Токио обостряется. Власти Южной Кореи собираются ввести для своих граждан новые ограничения на поездки в Японию.
Ранее Сеул объявлял предупреждение "красного уровня" — советовал в случае поездки в Японию соблюдать дистанцию от АЭС "Фукусима", где восемь лет назад была авария.
Теперь же Сеул хочет распространить ограничения и на посещение Токио, сообщает "Россия 24".
На прошлой неделе японские власти решили вывести Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенным схемам поставляют нано-материалы. Поводом стали подозрения, что Сеул нелегально продаёт эти компоненты Пхеньяну.
Власти Южной Кореи это отрицают и в знак протеста объявили бойкот японским товарам. Так, уже на треть снизили закупки японских автомобилей.
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В мире , Южная Корея , Сеул , Япония
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