Между Токио и Сеулом очередное обострение отношений

Конфликт между Сеулом и Токио обостряется. Власти Южной Кореи собираются ввести для своих граждан новые ограничения на поездки в Японию

Ранее Сеул объявлял предупреждение "красного уровня" — советовал в случае поездки в Японию соблюдать дистанцию от АЭС "Фукусима", где восемь лет назад была авария.

Теперь же Сеул хочет распространить ограничения и на посещение Токио, сообщает "Россия 24".

На прошлой неделе японские власти решили вывести Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенным схемам поставляют нано-материалы. Поводом стали подозрения, что Сеул нелегально продаёт эти компоненты Пхеньяну.

Власти Южной Кореи это отрицают и в знак протеста объявили бойкот японским товарам. Так, уже на треть снизили закупки японских автомобилей.