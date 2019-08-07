Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, кто отдал приказ о покушении на него в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам главы государства, в настоящее время он не может обвинять американского коллегу Дональда Трампа.
"Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома", — заявил Мадуро.
Он также отметил, что у советника Трампа по нацбезопасности криминальный образ мысли и мышление убийцы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории. Вашингтон будет поддерживать доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи.