Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро заявил, что о покушении на него распорядился Болтон 

Газета.Ru + ещё 8 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, кто отдал приказ о покушении на него в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам главы государства, в настоящее время он не может обвинять американского коллегу Дональда Трампа.
"Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома", — заявил Мадуро.
Он также отметил, что у советника Трампа по нацбезопасности криминальный образ мысли и мышление убийцы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что США рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации на венесуэльской территории. Вашингтон будет поддерживать доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи.
Газета.Ru: последние новости
Частный детектив заявил о готовности назвать ответственных за катастрофу MH17 Украинский политик призвал к смене мирового порядка Порошенко вернулся на Украину ночью
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Стефани Гришэм , Джон Болтон , Дональд Трамп , Администрация США , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южная Осетия решила войти в состав России575
Япония отказалась принять протест России54
Появилось видео потасовки со стрельбой в Москве42
Массовые убийства оказались «заразными»1
«Нам до задницы ваш газ»: Коломойский о закупках в России71
Видео
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Происшествия
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
01:54
Южная Осетия решила войти в состав России
В мире Политика
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение