На Украине потребовали смены мирового порядка

Мировому сообществу необходимо строить новый миропорядок. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.

По его словам, это необходимо, чтобы выйти из глобального кризиса, который заключается в пренебрежении договоренностями и разрушении мировой системы безопасности. Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.