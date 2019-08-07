На Украине потребовали смены мирового порядка 

Мировому сообществу необходимо строить новый миропорядок. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.
По его словам, это необходимо, чтобы выйти из глобального кризиса, который заключается в пренебрежении договоренностями и разрушении мировой системы безопасности. Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
В июне президент России Владимир Путин высказался за пересмотр модели глобального развития. Выступая на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский лидер указал на продолжающийся кризис в мировых экономических отношениях. По его словам, глобальная нестабильность вызвана попытками монополизировать новую технологическую волну.