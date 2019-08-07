Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине потребовали смены мирового порядка 

Lenta.ru + ещё 8 50 минут назад
Мировому сообществу необходимо строить новый миропорядок. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.
По его словам, это необходимо, чтобы выйти из глобального кризиса, который заключается в пренебрежении договоренностями и разрушении мировой системы безопасности. Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
В июне президент России Владимир Путин высказался за пересмотр модели глобального развития. Выступая на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский лидер указал на продолжающийся кризис в мировых экономических отношениях. По его словам, глобальная нестабильность вызвана попытками монополизировать новую технологическую волну.
Последние новости
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки Задержан вероятный убийца Михаила Круга Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
В мире , Ближний Восток , Видео , Украина , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южная Осетия решила войти в состав России409
Япония отказалась принять протест России32
Появилось видео потасовки со стрельбой в Москве36
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH1716
Что известно о возвращении Порошенко184
Видео
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Происшествия
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
01:54
Южная Осетия решила войти в состав России
В мире Политика
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение