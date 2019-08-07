Порошенко вернулся на Украину ночью

Отмечается, что он прилетел в 2.30 ночи.

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах", — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.

Он добавил, что после Дубая самолет пропал с радаров. После прилета Порошенко уехал из аэропорта на двух автомобилях Mercedes.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы.