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Порошенко вернулся на Украину ночью 

Газета.Ru + ещё 3 57 минут назад
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев. Об этом сообщает "Страна.ua".
Отмечается, что он прилетел в 2.30 ночи.
"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах", — рассказал источник в украинской Госпогранслужбе.
Он добавил, что после Дубая самолет пропал с радаров. После прилета Порошенко уехал из аэропорта на двух автомобилях Mercedes.
Ранее в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы.
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