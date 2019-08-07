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Трампу предсказали проблемы с женщинами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Глава американского государства Дональд Трамп на выборах 2020 года может лишиться поддержки белых женщин, которые помогли ему получить президентство в 2016 году.
Проведенные в США опросы показывают, что в колеблющихся штатах женщины-специалисты из пригородов, голосовавшие за Трампа в 2016 году, в 2020 году могут отказаться поддержать его, пишет The Hill.
Отмечается, что именно их голоса принесли Трампу победу в так называемом Ржавом поясе в США и позволили «захватить Белый дом».
Теперь эти избирательницы находятся в смятении и раздосадованы непрезидентским поведением и «расистскими» выступлениями действующего главы государства.
Напомним, недавно произошел скандал, вызванный словами Трампа, который в Twitter раскритиковал «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США.
Отметим, что Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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