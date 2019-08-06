«Служить было честью»: СМИ сообщили об отставке посла США в России

Посол США в Москве Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу.

Свое прошение он направил 5 августа, а покинуть пост должен 3 октября.

Американская газета The Salt Lake Tribune опубликовала заявление дипломата, в котором он отмечает, что служить послом в России для него «было честью», особенно в этот «исторически сложный период в двусторонних отношениях».

При этом посол добавил, что подал заявление заранее, чтобы дать администрации американского лидера достаточное количество времени найти ему замену.

По словам Хантсмана, США в отношениях с Россией поможет «только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога».

Он также подчеркнул, что странам нужно расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму и контролю за вооружениями.

Посольство Хантсман возглавил в конце 2017 года — всего через полгода после значительного сокращения численности дипкорпусов России и США в Вашингтоне и Москве.

Еще тогда он предупреждал американскую администрацию президента, что пробудет на должности всего два года, сообщал The Atlantic со ссылкой на близкие к Хантсману источники. Отмечалось, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора родного для него штата Юта. Хантсман уже возглавлял штат с 2005 по 2009 год.

В конце июля Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможных преемников Хантсмана, но конкретные имена не назывались, сообщал CNN.

При этом всего за пару дней до подачи Хантсманом заявления CNN опубликовал репортаж о грядущей отставке посла и его якобы планирующемся «прощальном турне» перед отъездом из России.

Жена дипломата Мэри Кей Хантсман раскритиковала канал за это, заявив, что информация «некорректна и лицемерна».

По словам супруги Хантсмана, никакого «турне» они устраивать не будут, а заявление об отъезде из России может последовать только от самого главы диппредставительства.

Она также отметила, что работа посла в Москве была изнурительной и сложной.

Как сам Хантсман написал в письме об отставке, годы его работы запомнились высылкой дипломатов.

В частности, США 26 марта 2018 года объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением осужденного в России за госизмену экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому обвинили Россию. Москва же в ответ зеркально выслала 60 американских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.

Карьеру в политике Хантсман начал еще при Рональде Рейгане — в министерстве торговли. При президенте Джордже Буше-старшем — в 1992-1993 годах — он был послом США в Сингапуре.

Отправившись в Россию, Хантсман оказался в трудной ситуации, поскольку, как заявлял в 2018 году президент США Дональд Трамп, отношения между двумя странами сейчас находятся «в худшем состоянии со времен установления дипломатических отношений».

При этом в 2018 году у него диагностировали рак кожи — меланому.

«Это лишь первая стадия, поэтому, вероятнее всего, мы позаботимся об этом и со мной все будет в порядке», — сообщил тогда посол в интервью изданию Desert News.

Хантсман, находясь на посту посла США в России, хотя не знал языка и в принципе не слишком интересовался страной до своего назначения, неоднократно высказывался за потепление.

Так, например, в 2017 году в видеообращении, которое было опубликовано на странице посольства в твиттере, он заявил, что народы Америки и России требуют улучшения отношений.

«Да, я считаю, что дальнейшее улучшение отношений между США и Россией вполне возможно. Потому что американцы ожидают и требуют этого. Того же хотят и россияне», — сказал он, отвечая на вопрос одного из пользователей микроблога.

Он отмечал и важность диалога по глобальным вопросам.

«Чем дольше я нахожусь в России, тем больше я убеждаюсь: американцы и россияне должны находить общие решения глобальных проблем. И это уже происходит!» — говорил он.

Санкции Хантсман объяснял проблемами в отношениях двух стран, которые нужно решать постепенно. Дипломат также высказывал мнение, что политика не должна разрушать бизнес-отношения и контакты между простыми людьми.

При этом своего российского коллегу Анатолия Антонова в 2018 году он называл другом, сообщало РИА «Новости».