Соперничество России и США: генсек НАТО объяснил референдум в Крыму

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма РФ стало последствием соперничества великих держав. По его словам, усиливающиеся конкуренция между Россией и США является одним из главных вызовов для НАТО. Последствием этого же процесса стал развал ДРСМД, считает глава НАТО.

Переход Крыма под юрисдикцию России стал одним из последствий «соперничества великих держав», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об он заявил во время выступления в Новой Зеландии

Всего, по словам генсека НАТО, альянс и его союзники сегодня сталкиваются с тремя главными вызовами.

«Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами… Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Среди других вызовов, по мнению генсека Североатлантического альянса, — терроризм и кибербезопасность.

Он также добавил, что соперничество между Россией и США оказывает серьезное давление на основанный на правилах миропорядок.

Один из примеров подобного.ю с его точки зрения, — разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других», — подчеркнул генсек НАТО.

В то же время, предположение генсека НАТО о причинах присоединения Крыма к России опровергли на полуострове. По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, своим заявлением Стотенберг попытался поставить под сомнение законность крымского референдума.

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость», — цитирует слова Гемпеля РИА «Новости».

По его словам, крымский народ самостоятельно и осознано решил связать свое будущее с Россией.

«Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова», — подчеркнул Гемпель.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после общенародного референдума на полуострове, проведенного в полном соответствии с международным правом. Однако Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Запад систематические требует от Москвы «вернуть» полуостров Украине. В свою очередь, Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым. В частности, президент России Владимир Путин говорил о том, что жители полуострова сделали исторический выбор.

Между тем, острое внимание НАТО к крымскому вопросу и России в целом, эксперты объясняют «финансовой необходимостью». По словам политолога Александра Сафонова, НАТО существует только благодаря России.

«Любые заявления чиновников НАТО надо воспринимать в том плане, что эскалация отношений между США и Россией, Европой и Россией прямо влияет на финансирование всей этой структуры. Поэтому я предполагаю, что мы имеем дело просто с дежурной подпиткой и поиском новых источников финансирования», — сказал Сафонов в эфире Sputnik.

При этом на данном этапе НАТО больше всего беспокоят «нарушения» Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего свое существование 2 августа 2019 года по инициативе США. Представители альянса не раз заявляли, что Москва якобы несет ответственность за разрушение договора. Россия же последовательно отвергала все обвинения со стороны альянса.

Договор между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Однако в феврале США поставили России ультиматум и решили покинуть договор. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракету 9М729, которая, по версии США, нарушает ДРСМД. Россия отказался выполнять эти условия и заявила о выходе из соглашения.

Несмотря на попытки сторон спасти соглашение, США окончательно вышли из ДРСМД 2 августа. Таким образом, договор, который более 30 лет служил фактором, сдерживающим гонку вооружений, перестал существовать.