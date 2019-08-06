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Умерла Тони Моррисон 

Рамблер + ещё 11 12 минут назад
Фото: Википедия
Первая чернокожая обладательница Нобелевской премии по литературе, американская писательница Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет, сообщает РИА «Новости».
Тони Моррисон родилась в 1931 году в городе Лорейн, штат Огайо, в рабочей семье. С детства любила читать и слушать рассказы отца о жизни чернокожих жителей Америки. В 1949 году Моррисон поступила в Говардский университет на специальность «английский язык и литература».
К началу писательской карьеры Моррисон подтолкнуло участие в неофициальном кружке писателей и поэтов Говардского университета. На одно из заседаний она пришла с рассказом о чернокожей девушке, страстно мечтавшей иметь глаза голубого цвета. Позднее этот рассказ послужил основой для ее первого романа «Самые голубые глаза» (1970).
В 1972 году Моррисон опубликовала роман «Сула», в 1973 году он выдвигался на Национальную книжную премию США. Роман 1977 года «Песнь Соломона» получил премии Национальной ассоциации литературных критиков и Американской академии искусств и литературы. В 1987 году вышел роман Моррисон «Возлюбленная» (Beloved), который получил в 1988 году Пулитцеровскую премию.
В 1993 году Моррисон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе как писательница, «которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности».
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В мире , РИА Новости
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