«Нам до задницы ваш газ»: Коломойский о закупках в России

«Нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение», — сообщил он.

По словам бизнесмена, Украина никогда не испытывала необходимости покупать газ именно в России, ведь он ничем не отличается от любого другого энергетического продукта, который можно покупать в любой стране.

Более того, Коломойский считает, что газовую трубу из России на Украину вообще следует закрыть — сжать зубы и пережить потерю трех миллиардов долларов, которые Киев зарабатывает за год транзита российского газа в Европу.