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«Нам до задницы ваш газ»: Коломойский о закупках в России 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Украине до задницы российский газ, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК местный олигарх Игорь Коломойский.
«Нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение», — сообщил он.
По словам бизнесмена, Украина никогда не испытывала необходимости покупать газ именно в России, ведь он ничем не отличается от любого другого энергетического продукта, который можно покупать в любой стране.
Коломойский убежден, что российский газ стал фетишем на Украине из-за таких политиков и предпринимателей, как Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Они выдумали этот фетиш, чтобы грабить Украину и Россию.
Более того, Коломойский считает, что газовую трубу из России на Украину вообще следует закрыть — сжать зубы и пережить потерю трех миллиардов долларов, которые Киев зарабатывает за год транзита российского газа в Европу.
«Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба! Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война», — объяснил он.
Комментарии59
В мире , Видео , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , Сергей Левочкин , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Дмитрий Фирташ , РБК
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