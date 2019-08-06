Коломойский рассказал про «хиханьки да хаханьки» с Зеленским

По словам олигарха, после инаугурации они с Зеленским виделись один раз мельком. При этом они время от времени переписываются в WhatsApp.

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — рассказал Коломойский, добавив, что он в ответ послал ему отрывок из советского киножурнала «Фитиль».

Предприниматель заявил, что раньше они с Зеленским встречались раз в два месяца и созванивались раз в две недели, а теперь «у него куча дел, человек попал с корабля на бал».

По словам Коломойского, к идее выдвигать Зеленского в президенты он отношения не имеет.

«Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что, когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В итоге красиво получилось», — признался олигарх.

Коломойский, которого считают главным спонсором предвыборной кампании Зеленского, также заявил, что денежных вливаний с его стороны не понадобилось.