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Коломойский рассказал про «хиханьки да хаханьки» с Зеленским 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК о своих взаимоотношениях с президентом страны Владимиром Зеленским.
Коломойский объяснил ссору с Путиным
По словам олигарха, после инаугурации они с Зеленским виделись один раз мельком. При этом они время от времени переписываются в WhatsApp.
«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — рассказал Коломойский, добавив, что он в ответ послал ему отрывок из советского киножурнала «Фитиль».
Предприниматель заявил, что раньше они с Зеленским встречались раз в два месяца и созванивались раз в две недели, а теперь «у него куча дел, человек попал с корабля на бал».
По словам Коломойского, к идее выдвигать Зеленского в президенты он отношения не имеет.
«Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что, когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В итоге красиво получилось», — признался олигарх.
Коломойский, которого считают главным спонсором предвыборной кампании Зеленского, также заявил, что денежных вливаний с его стороны не понадобилось.
«Этого не потребовалось. У него был контракт с каналом «1+1», тем и помогал», — сказал он.
Комментарии16
В мире , Видео , Украина , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , Владимир Зеленский , РБК
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