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На Украине нашли замену дизельному топливу из России 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заменить дизтопливо планируют поставками из Белоруссии и Евросоюза.
На Украине планируют заменить дизельное топливо из России после введения спецпошлин на ввоз российских товаров поставками из Белоруссии и стран Евросоюза.
Так, Мозырский нефтеперерабатывающий завод Белоруссии в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов.
«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», — приводит РИА Новости слова представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса.
Кроме того, он подчеркнул, поставки топлива увеличатся, в том числе, из Литвы.
Напомним, что с 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, среди которых — дизельное топливо.
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В мире , Украина , Андрей Герус , ЕС , Правительство Украины , РИА Новости
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