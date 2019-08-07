На Украине нашли замену дизельному топливу из России

Евросоюза. Заменить дизтопливо планируют поставками из Белоруссии

На Украине планируют заменить дизельное топливо из России после введения спецпошлин на ввоз российских товаров поставками из Белоруссии и стран Евросоюза.

Так, Мозырский нефтеперерабатывающий завод Белоруссии в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов.

«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», — приводит РИА Новости слова представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса.

Кроме того, он подчеркнул, поставки топлива увеличатся, в том числе, из Литвы.