Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Китая выступают за наказание всех виновных в беспорядках в Гонконге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство КНР призывает вынести предусмотренные законодательством наказания всем виновным в массовых беспорядках в Гонконге. Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан, центральные власти выражают поддержку администрации города и призывают как можно скорее восстановить порядок.
"Должны направить безрассудным людям, совершающим акты насилия, и кукловодам за их спиной жесткий сигнал: если вы играете с огнем, то поплатитесь за это. Это сигнал всем юридически ответственным сторонам. Это послание всем преступникам: не путайте нашу сдержанность с мягкостью, не надо недооценивать решимость центральных властей поддерживать стабильность", — указал он.
"Мы поддерживаем главу администрации Кэрри Лам и полицию Гонконга в восстановлении мира и порядка", — заявил представитель центральных властей. "Люди, которые остаются в тени, являются в действительности главными действующими лицами. Они тайно дают указания, оказывают поддержку протестам, выдают черное за белое, а также утверждают, что только путем насилия можно восстановить справедливость, и дают всем этим действиям красивое название", — добавил Ян Гуан.
"В это критическое время мы должны выполнить свои обязательства, принять немедленные и справедливые меры. Правоохранительные органы должны предпринять решительные шаги для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных и восстановить верховенство закона", — подчеркнул он.
"Мы решительно поддерживаем Кэрри Лам в качестве главы администрации, планы оппозиции по ее низложению не осуществятся", — подчеркнул Ян Гуан. По его словам, в ходе массовых беспорядков в городе ранения получил в общей сложности 461 человек, среди которых 139 сотрудников правоохранительных органов.
Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных акций. В понедельник в своем первом за две недели выступлении перед журналистами она исключила возможность подачи в отставку, чего требуют многие демонстранты, и не предложила ничего конкретного для урегулирования кризиса.
ТАСС: последние новости
Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией МИД Литвы намерен на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов для жителей ДНР Столтенберг назвал главные угрозы безопасности НАТО
Комментарии
В мире , Кэрри Лам , Госсовет КНР , МВД , Гонконг , Китай , Макао
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США534
Назван идеальный премьер для Зеленского1
Литва начала борьбу против паспортов РФ3
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео44
Названа зарплата Зеленского2
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение