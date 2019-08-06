Власти Китая выступают за наказание всех виновных в беспорядках в Гонконге

Правительство КНР призывает вынести предусмотренные законодательством наказания всем виновным в массовых беспорядках в Гонконге . Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан, центральные власти выражают поддержку администрации города и призывают как можно скорее восстановить порядок.

"Должны направить безрассудным людям, совершающим акты насилия, и кукловодам за их спиной жесткий сигнал: если вы играете с огнем, то поплатитесь за это. Это сигнал всем юридически ответственным сторонам. Это послание всем преступникам: не путайте нашу сдержанность с мягкостью, не надо недооценивать решимость центральных властей поддерживать стабильность", — указал он.

"Мы поддерживаем главу администрации Кэрри Лам и полицию Гонконга в восстановлении мира и порядка", — заявил представитель центральных властей. "Люди, которые остаются в тени, являются в действительности главными действующими лицами. Они тайно дают указания, оказывают поддержку протестам, выдают черное за белое, а также утверждают, что только путем насилия можно восстановить справедливость, и дают всем этим действиям красивое название", — добавил Ян Гуан.

"В это критическое время мы должны выполнить свои обязательства, принять немедленные и справедливые меры. Правоохранительные органы должны предпринять решительные шаги для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных и восстановить верховенство закона", — подчеркнул он.

"Мы решительно поддерживаем Кэрри Лам в качестве главы администрации, планы оппозиции по ее низложению не осуществятся", — подчеркнул Ян Гуан. По его словам, в ходе массовых беспорядков в городе ранения получил в общей сложности 461 человек, среди которых 139 сотрудников правоохранительных органов.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных акций. В понедельник в своем первом за две недели выступлении перед журналистами она исключила возможность подачи в отставку, чего требуют многие демонстранты, и не предложила ничего конкретного для урегулирования кризиса.