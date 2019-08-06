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Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Литвы требует, что Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины недействительными. Об этом пишет издание Delfi.
В ведомстве отмечают, что на данный момент соответствующие консультации ведутся в Брюсселе. Литва рассчитывает, что Еврокомиссия утвердит необходимое решение, после чего все страны Евросоюза «на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта».
При этом в ведомстве добавили, что, если договориться о консолидированной позиции ЕС не удастся, Литва примет решение о непризнании документов в одностороннем порядке. Аналогичное решение ранее вынесло правительство Эстонии.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.
Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера предпринимается в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.
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В мире , Прибалтика , Владимир Путин , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Брюссель , Литва
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