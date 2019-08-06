Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва начала борьбу против паспортов РФ 

Рамблер + ещё 2 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Литовские дипломаты намерены добиться того, чтобы российские паспорта, выдаваемые жителям Донбасса, не признавались в масштабах Евросоюза. Если же этого сделать не удастся, то будут предприняты односторонние меры, со ссылкой на МИД Литвы сообщает DELFI.
Согласно ответу МИД Литвы, которое цитирует издание, ведется работа «над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», включая выдаваемые Российской Федерацией паспорта жителям ЛНР и ДНР.
«В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов», — пояснило внешнеполитическое ведомство Литвы.
При этом в МИД Литвы подчеркнули, что «если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры».
Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Глава России отметил, что указ носит «чисто гуманитарный характер».
Украина пообещала не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР. Европейский союз в заявлении, одобренном на саммите глав государств и правительств, выразил «крайнюю озабоченность» в связи с указом президента России, заявив, что он «противоречит духу и целям Минских соглашений».
Комментарии4
В мире , Прибалтика , Владимир Путин , МИД , ЕС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский объяснил критику Путина
«Утерли сопли»: в учениях Украины и НАТО победила РФ
«США имели виды на Крым»14
Соловьев ответил Коломойскому28
У участников акции в Москве хотят забрать ребенка49
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
03:38
В Америке завели уголовное дело на Порошенко
В мире Украина
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение