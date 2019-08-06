Литва начала борьбу против паспортов РФ

Литвы Литовские дипломаты намерены добиться того, чтобы российские паспорта, выдаваемые жителям Донбасса, не признавались в масштабах Евросоюза . Если же этого сделать не удастся, то будут предприняты односторонние меры, со ссылкой на МИД сообщает DELFI.

Согласно ответу МИД Литвы, которое цитирует издание, ведется работа «над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», включая выдаваемые Российской Федерацией паспорта жителям ЛНР и ДНР.

«В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов», — пояснило внешнеполитическое ведомство Литвы.

При этом в МИД Литвы подчеркнули, что «если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры».

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Глава России отметил, что указ носит «чисто гуманитарный характер».

Украина пообещала не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР. Европейский союз в заявлении, одобренном на саммите глав государств и правительств, выразил «крайнюю озабоченность» в связи с указом президента России, заявив, что он «противоречит духу и целям Минских соглашений».