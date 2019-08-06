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«Обнажилась» в музее и попала в тюрьму 

Рамблер 20 минут назад
Трэвел-блогера из Британии Адеболу Совемимо арестовали в Греции, во время посещения музея Акрополя в Афинах. По словам Совемимо к ней подошла женщина-полицейский и начала силой тащить к выходу.
Девушку отвезли в местный полицейский участок. Как сообщает Лента.ru, блогерша подумала, что дело в ее слишком открытом платье, но позже оказалось, что ее задержали за демонстрацию интимных частей тела.
Совемимо заявила, что это обвинение ложное, а также предположила, что дело — в цвете ее кожи. Подписчики девушки в Twitter возмутились произошедшим.
«Эта история разбивает мне сердце. У людей должна быть возможность путешествовать, не опасаясь подобного», — высказывалась Nala. «Это бесчеловечно и очень грустно!» — соглашалась с ней другая пользовательница.
На следующее утро суд оправдал и отпустил Совемимо. Она поблагодарила всех тех, кто ее поддерживал и пожаловалась на отвратительные условия содержания.
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В мире , Фото , Греция
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