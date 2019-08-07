Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон выступил против любых операций Турции на севере Сирии 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр обороны США Марк Эспер считает неприемлемой любую операцию Турции, которую она попытается провести на севере Сирии.
Глава Пентагона подчеркнул, что США предотвратят все односторонние вторжения на территорию САР, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и курдов на севере Сирии, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.
Ранее, напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной Сирии. Эта территория сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают США.
О планируемой операции турецкая сторона уже оповестила власти России и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен планами Турции и считает подобные действия неприемлемыми.
Российская Газета: последние новости
В Берлине прокомментировали слова Порошенко об авторах Минских соглашений В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме В США произошло два массовых расстрела на почве расовой ненависти
В мире , Армия , Конфликты , Оружие , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Reuters , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на заявление НАТО о Крыме2
ДНР: Киев активно готовится к наступлению41
«Нас лишают всего»: Лебедев покинул Россию60
На Украине нашли замену топливу из России6
Решена судьба Соболь549
Видео
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
03:41
Силовики оцепили дом Михаила Круга
Происшествия
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение