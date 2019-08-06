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В Германии рассказали о новой холодной войне России и США 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией. Новым «оружием» в противостоянии двух держав станет «Северный поток — 2» и борьба вокруг него.
Корреспондент немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер уверен, что борьба за «Северный поток — 2» — это предвестник более масштабного конфликта между США и Россией, передает ИноТВ.
Если Дания одобрит завершение строительства российского газопровода, то с 1 января 2020 года Европа получит дополнительные объемы российского газа. В случае отрицательного решения, Россия все равно останется крупнейшим поставщиком газа для европейцев, однако США получат пространство для завоевания европейского рынка в будущем.
По мнению автора, спустя 30 лет после распада Советского Союза мир наблюдает за новой холодной войной, которая длится на протяжении 10 лет. Однако на этот раз соперничество ведется не на идеологическом, а на экономическом уровне.
Во времена СССР соперничество с США происходило на уровне организации системы и идеологии. Главными аргументами тогда были гонка вооружений, космические программы, наука или техника. Die Welt отмечает, что сейчас ситуация в корне поменялась. «И не потому, что Россия стала такой сильной в экономическом плане, как это выглядело во время сырьевого бума нулевых годов, а потому, что США вторглись в основной вид деятельности России», — утверждает автор статьи.
Отмечается, что США приняли новый закон о санкциях, который может быть использован против оператора «Северного потока — 2» и его вкладчиков. Тем самым Штаты настаивают на необходимости освободить Европу от газовой зависимости от России.
Между тем подобные газовые столкновения двух держав происходят и в Китае. Тем не менее из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, предпочтение во многом отдается сотрудничеству с российской стороной. В частности, Китай ещё несколько лет назад одобрил строительство газопровода из Сибири в Китай, которое будет завершено в конце года.
Также автор статьи утверждает, что рынок оружия является третьим по величине сектором в соперничестве Москвы и Вашингтона. С 2014-го по 2018 год США увеличили свой экспорт оружия на 29% по сравнению с предыдущими пятью годами и уже заняли 36% мирового рынка в этой отрасли. Россия пока располагает на рынке долей в 21% и занимает второе место. Она понесла убытки на 17% из-за американских санкций.
Ранее американский аналитик объяснил вред санкций против «Северного потока — 2».
Напомним, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2». Москва назвала проект закона очередным витком русофобской кампании.
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В мире , Видео , Конфликты , США , Конгресс США , Die Welt , Германия , Дания
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