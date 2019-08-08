В Киеве партию Зеленского обвинили в зависимости от США

По его словам, в начале августа американское агентство по международному развитию (USAID) организовало тренинг для депутатов партии «Слуга народа» и их помощников.

Василец предположил, Вашингтон заботится о том, чтобы у народного депутата не залетела какая-либо мысль ненужная, а их помощники не говорили лишнего.

Журналиста также возмутило обилие флагов Евросоюза (ЕС) в Киеве. Он отметил, что европейская символика «красуется» буквально на каждом госучреждении.

То ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО , то ли это такая гибридная форма оккупации, — подчеркнул Василец в беседе с изданием «ПолитНавигатор».

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса. Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договорённостями.