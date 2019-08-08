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В Киеве партию Зеленского обвинили в зависимости от США 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» полностью зависит от соединённых Штатов. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Василец.
По его словам, в начале августа американское агентство по международному развитию (USAID) организовало тренинг для депутатов партии «Слуга народа» и их помощников.
Василец предположил, Вашингтон заботится о том, чтобы у народного депутата не залетела какая-либо мысль ненужная, а их помощники не говорили лишнего.
Журналиста также возмутило обилие флагов Евросоюза (ЕС) в Киеве. Он отметил, что европейская символика «красуется» буквально на каждом госучреждении.
То ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО, то ли это такая гибридная форма оккупации, — подчеркнул Василец в беседе с изданием «ПолитНавигатор».
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса. Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договорённостями.
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В мире , Владимир Зеленский , Дмитрий Василец , ЕС , НАТО , Киев , США
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