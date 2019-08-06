Панама возбудила против Порошенко дело о возможном сокрытии доходов

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Порошенко о хищениях в армии, а также против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников "Укроборонпрома"

"Панамские власти почти месяц изучали заявление… о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств… и приняли решение о начале официальных уголовных процедур", — написал Портнов в Telegram-канале.

Юрист сообщил, что дал показания под присягой панамскому адвокату о преступлениях Порошенко и на основании этого правоохранители возбудили уголовное дело.