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Панама возбудила против Порошенко дело о возможном сокрытии доходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что правоохранители Панамы возбудили уголовное дело и проверяют возможное сокрытие доходов бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Порошенко о хищениях в армии, а также против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников "Укроборонпрома".
"Панамские власти почти месяц изучали заявление… о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств… и приняли решение о начале официальных уголовных процедур", — написал Портнов в Telegram-канале.
Юрист сообщил, что дал показания под присягой панамскому адвокату о преступлениях Порошенко и на основании этого правоохранители возбудили уголовное дело.
"Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций. Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", — добавил Портнов.
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Комментарии
В мире , Украина , Валерия Гонтарева , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Роман Труба , Петр Порошенко , Укроборонпром , Панама
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