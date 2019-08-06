Без России: что обсудит международная конференция по Венесуэле

Перу представители нескольких десятков стран 6 августа обсудят ситуацию в Венесуэле . Главным будет выступление помощника президента США Джона Болтона . Как ранее заявили в Белом Доме, Вашингтон может фактически выдвинуть ультиматум Николасу Мадуро , потребовав от него уйти в отставку в ближайшие две недели. США уже готовят экономический план для Каракаса после ухода нынешнего президента Венесуэлы.

В конференции Группы Лимы по ситуации в Венесуэле, которая пройдет 6 августа, примут участие 50 стран, среди них — представители США, ЕС , Латинской Америки. Вашингтон представят советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава министерства торговли США Уилбур Росс.

Приглашение на конференцию было прислано и Москве , однако руководство страны ранее заявило, что российские дипломаты не будут присутствовать на встрече.

Страны «группы Лимы» ранее в совместной декларации в июле договорились поддержать усилия лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны. Среди мер поддержки — идея создания механизма по расследованию «коррупционных злоупотреблений» правительства Мадуро.

Как говорится в заявлении, стороны намерены проводить расследования, «касающиеся причастности должностных лиц и подставных лиц незаконного режима Николаса Мадуро, связывающих их с актами коррупции, незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности».

В беседе с «Газетой.Ru» один из членов оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа отмечает, что настроен оптимистично в ожидании встречи. «Группа Лимы» усиливает давление против диктатуры, которая нанесла большой ущерб Венесуэле. То, что личные санкции усиливаются и распространяются на членов семей чиновников и высокопоставленных военных, которые растратили украденные ресурсы венесуэльцев, увеличивает вероятность, что эти джентльмены оставят власть в результате свободных выборов, которых они не смогут избежать», — считает депутат.

Ожидается, что во время конференции советник президента США Болтон выступит с жесткими заявлениями в адрес Мадуро.

Как пояснил ранее в интервью Associated Press высокопоставленный представитель администрации, Болтон заявит о новых шагах США в отношении кризиса в Венесуэле. По словам американского источника,

в случае, если Мадуро не примет план «группы Лимы» по уходу от власти в течение двух недель, Вашингтон создаст ему «непреодолимые» условия.

В свою очередь, глава Минторга США Уилбур Росс расскажет, как США помогут Венесуэле преодолеть экономический кризис после отстранения Мадуро от власти. Экономическая ситуация в Боливарианской республике действительно тяжелая. По оценке Международного валютного фонда , прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, в 2019 ожидается падение на 37%.

В этой связи Вашингтон не скрывает намерения в ближайшее увеличить давление на Мадуро и его окружение. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA

США хотят прибегнуть к этим мерам, так как страна получает иностранную помощь от России, Китая и Ирана. В свою очередь, Мадуро сообщил, что страна обратится в Совбез ООН из-за заявления президента США Дональда Трампа. «Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно», — цитирует Мадуро РИА «Новости». Он добавил, что

Несмотря на взаимные угрозы, а также давление Вашингтона на Каракас власти Венесуэлы уже более месяца ведут переговоры с представителями оппозиции о преодолении кризиса. Переговоры проходят при участии Норвегии, и 2 августа представители этого государства заявили, что стороны «пытаются найти решение». При этом главным камнем преткновения является вопрос о досрочных выборах, которые хочет провести оппозиция.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Эмиля Дабагяна, суть расхождений сторон — в подходах к выборам.

«Мадуро считает возможным проведение выборов в парламент, а оппозиция считает обязательными президентские, с предварительной кардинальной реформой Национального избирательного совета»,

— говорит эксперт, добавляя, что президент, по сути, «тянет время».

Диалог с оппозицией, поставив в известность власти страны, поддерживает и Москва. Побывавший недавно в Каракасе замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в России не отказываются ни от каких контактов. «Мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро», — сказал Рябков.

Он добавил, что в Соединенных Штатах также осведомлены об этом. «Это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются», — пояснил Рябков.

Российский дипломат — ключевая фигура в переговорах с США по ситуации в Венесуэле. На одной из первых встреч с американскими коллегами Рябков заявил, что в Вашингтоне «осознают наличие у России очень серьезных интересов в Венесуэле».