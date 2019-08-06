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Борису Джонсону пригрозили строительным кризисом 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Выход Великобритании из Европейского союза может спровоцировать масштабный кризис в строительной сфере, предупреждают представители индустрии. Об этом сообщает Bloomberg.
Застройщики опасаются, что на площадках будет некому трудиться — из-за ужесточения миграционных правил число рабочих, приезжающих в страну, резко сократится. По новым нормам, постоянно жить и работать в Великобритании смогут только высококвалифицированные иностранцы — те, кто имеют как минимум диплом об окончании средней школы и зарабатывают не менее 30 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) в год. Остальным мигрантам позволят работать на территории страны в течение года, а затем они обязаны будут покидать Британию на 12 месяцев.
Как отмечает Bloomberg, около половины строителей, трудящихся на стройках Великобритании, — не британцы. Вместе с тем страна давно испытывает дефицит рабочей силы в этой сфере. Из-за этого сокращается число небольших строительных фирм: по информации Savills, в период с 2007-го по 2019-й их стало на 72 процента меньше. Британское правительство тем временем анонсирует амбициозные строительные планы: чтобы удовлетворить спрос только на жилье, в стране нужно ежегодно строить около 250 тысяч домов.
«Мы в буквальном смысле отвергаем клиентов, — рассказала агентству Моника Словиковска, владелица небольшой строительной фирмы в Лондоне. — У нас сейчас контрактов на 28 миллионов фунтов, а без ограничений по найму рабочих мы могли бы выполнить обязательства на 53 миллиона». По словам Словиковской, Британия все еще считает себя привлекательной для трудовых мигрантов, но на самом деле это не так: рабочие могут трудиться в других, более доступных для них европейских странах, — Германии, Норвегии и Италии. Помимо миграционных ограничений, приезжих отпугивают высокая стоимость жизни в королевстве и падающий курс фунта.
По данным Bloomberg, Рико Войтулевич, старший советник Национальной федерации строителей, неоднократно обращался к властям страны с просьбой ввести специальные послабления для мигрантов-строителей, но пока каких-либо особых правил для них не предусмотрено.
Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС предстоящей осенью. Из-за этого курс фунта стерлингов опустился до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017-го. По плану, Brexit должен состояться 31 октября 2019 года.
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Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон , ЕС , Bloomberg , Великобритания
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