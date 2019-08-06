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Столтенберг назвал главные угрозы безопасности НАТО 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Reuters
Соперничество сверхдержав, терроризм и киберпреступность являются главными вызовами, которые в настоящее время стоят перед странами НАТО и их союзниками. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в рамках визита в Новую Зеландию. Речь генсека опубликовала пресс-служба НАТО.
В качестве первостепенной угрозы Столтенберг отметил усиление конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай. Он отметил, что наращивание военных мощностей Россией "ставит под угрозу установленный правилами порядок" и является показателем активизации борьбы за глобальное превосходство. В качестве примера якобы "агрессивных" действий России генсек привел воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, выход РФ из ДРСМД 2 августа, а также предполагаемое вмешательство в "демократические процессы" в других странах.
Вторым глобальным вызовом, с точки зрения Столтенберга, является терроризм. Генсек напомнил о нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а также о терактах в Осло и в лагере на острове Уайта, произошедших в 2011 году, когда он сам пребывал на посту премьер-министра Норвегии. "Мы должны осуждать терроризм и экстремизм вне зависимости от их формы и обличья", — заявил он.
Еще одной угрозой Столтенберг считает развитие кибертехнологий и связанной с ними преступности. "Мы стали понимать, что кибератаки так же опасны, как обычные нападения", — отметил он и добавил, что НАТО активно работает над защитой своих институтов в сетевом пространстве.
В заключение Столтенберг призвал союзников НАТО к укреплению сотрудничества для того, чтобы справиться с "неопределенностью и непредсказуемостью, с которыми мы (НАТО — прим. ТАСС) сталкиваемся в условиях современной международной обстановки".
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Комментарии10
В мире , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай , Новая Зеландия
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