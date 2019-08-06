В США заблокировали всю собственность властей Венесуэлы

Под блокировку попадают, в частности, центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение новых санкций в адрес правительства Венесуэлы , легитимность которого власти Соединенных Штатов не признают.

Речь идет о блокировке собственности и имущества властей Боливарианской Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома

В соответствии с указом, под блокировку также попадают активы Центробанка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Первого августа Трамп заявил, что не исключает возможность введения «блокады или изоляции» против Венесуэлы.