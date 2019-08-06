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В НАТО объяснили потерю Крыма Украиной 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте организации.
По словам Столтенберга, в настоящее время государства, входящие в альянс, чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. Это приводит к соревнованию великих держав. «И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что теперь российская сторона стала более напористой в своей политике, продолжая наращивать военный потенциал и обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке. Генсек считает, что власти России пытаются «вмешаться» во внутриполитические дела, чтобы «подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах».
В июле 2018 года Йенс Столтенберг заявил, что альянс не признает присоединение Крыма к России, однако это не повод для изоляции страны на мировой арене.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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Комментарии14
В мире , Видео , НАТО и Россия , НАТО и Украина , Йенс Столтенберг , НАТО , Новая Зеландия , Республика Крым
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