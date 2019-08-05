Германия ответила на обвинения России во вмешательстве

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи Захаровой. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство», — сказала Адебар.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, претензии к германской стороне связаны с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.