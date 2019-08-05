Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии

Пост о переговорах Зеленского и Моди был размещен в фейсбуке команды Зеленского.

"Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", — говорилось в сообщении.

В тексте фигурировала местоимении "ее", но Нарендра Моди является мужчиной.

По состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант.