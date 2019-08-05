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Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Gleb Garanich/Reuters
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравления премьер-министра Индии Нарендра Моди, передает портал "Украинские новости".
Пост о переговорах Зеленского и Моди был размещен в фейсбуке команды Зеленского.
"Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", — говорилось в сообщении.
В тексте фигурировала местоимении "ее", но Нарендра Моди является мужчиной.
По состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант.
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В мире , Украина , Нарендра Моди , Владимир Зеленский , Индия
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