Пресс-служба Зеленского угодила в скандал

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала пол главы правительства Индии Нарендры Моди, пишет «Российская газета».

Пресс-служба Зеленского рассказала в Facebook о телефонном разговоре с премьер-министром Индии, в ходе которого президент Украины поздравил Моди с переизбранием на пост и победой на выборах в парламент.

«Поздравил ее с победой на парламентских выборах», — говорилось в сообщении.

Ошибка была исправлена лишь после многочисленных замечаний в комментариях.

Пресс-службой президента Украины руководит журналистка Юлия Мендель. Ранее она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, «112 Украина» и «Интер», сотрудничала с рядом иностранных изданий и телеканалов, среди которых: Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Была представителем The New York Times на Украине, консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы World Press Institute.