Украинские силовики обстреляли школу в Горловке

«Вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберного пулемета Бессарабку (район Горловки), пострадало остекление школы № 30», — передает его слова РИА «Новости».

Украинские силовики в субботу обстреливали Горловку из минометов — в мирных кварталах упало шесть мин.

При этом 21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие, сразу же сорванное вооруженными силами Украины.