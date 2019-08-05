Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту поездки бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году. Об этом сообщил экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

«Друзья, с целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», — написал Портнов.

По его словам, уголовное производство открыто сразу по трем статьям уголовного кодекса Украины.

Портнов отметил, что установленные в уголовном деле факты помогут также идентифицировать ранее не известные активы Порошенко и его приближенных и раскрыть «более масштабные факты воровства и мародерства».

Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины заявил, что в отношении экс-президента страны Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств.