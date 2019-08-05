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Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом 

Рамблер 11 минут назад
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту поездки бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы в 2018 году. Об этом сообщил экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале.
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«Друзья, с целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», — написал Портнов.
По его словам, уголовное производство открыто сразу по трем статьям уголовного кодекса Украины.
Портнов отметил, что установленные в уголовном деле факты помогут также идентифицировать ранее не известные активы Порошенко и его приближенных и раскрыть «более масштабные факты воровства и мародерства».
Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины заявил, что в отношении экс-президента страны Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств.
Комментарии35
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Мальдивы
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