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Умер старейший британец 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Metro / YouTube
Житель Великобритании Альф Смит (Alf Smith), который делил титул старейшего британца с Бобом Уэйтоном (Bob Weighton), скончался в возрасте 111 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
О смерти Смита, рожденного 29 марта 1908 года, стало известно в воскресенье, 4 августа. Его друг по переписке Уэйтон, который появился на свет в тот же день, с горечью отреагировал на новость. «Я будто похоронил брата», — признался 111-летний британец.
Долгожители ежегодно поздравляли друг друга с днем рождения и обменивались письмами. Уэйтон подчеркнул, что он планирует связаться с дочерью Смита и лично выразить свои соболезнования.
«Ужасная новость. Он был таким дружелюбным и интересным человеком, — сказал Уэйтон, у которого три ребенка, десять внуков и 25 правнуков. — Пусть мы никогда и не виделись и общались только через его дочь, для меня это большая потеря».
29 марта сообщаюсь, что Боб Уэйтон отпраздновал свой 111-й день рождения в доме престарелых города Альтон, графство Гэмпшир, в окружении друзей и знакомых. Тогда он шутливо назвал секретом своего долголетия «всяческое избегание смерти».
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Комментарии
В мире , Европа , Великобритания
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