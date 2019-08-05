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Пока вы не уснули: Япония потребовала встречу с Путиным 

Рамблер 19 минут назад

Ситуация ухудшается: Россия погрузится в рецессию

Техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году, считают эксперты Института экономики роста имени Столыпина. К этому приводит, в частности, жесткая налоговая политика и низкий эффект от реализации нацпроектов.

Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД

Действия США по ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.

Япония потребовала встречи с Путиным

Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.

"У нас люди гибнут": Зеленский назвал дату встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может состояться в начале сентября. Об этом пишет «Коммерсант».

Только незаконно: Назван новый способ вернуть Донбасс

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Его слова на церемонии открытия автомагистрали приводит Reuters.

В российской воинской части произошел взрыв

На артиллерийском складе в воинской части в Красноярском крае произошли взрыв и пожар, рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.

Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири

Основной причиной пожаров на территории регионов Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Кому достанется наследство Вилли Токарева

Наследство Вилли Токарева будет поделено между его родными так, как он решил сам, сообщает «Комсомольская правда».
Комментарии
В мире , Видео , Синдзо Абэ , Реджеп Эрдоган , Вилли Токарев , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Reuters , Япония
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