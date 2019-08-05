Ситуация ухудшается: Россия погрузится в рецессию
Техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году, считают эксперты Института экономики роста имени Столыпина. К этому приводит, в частности, жесткая налоговая политика и низкий эффект от реализации нацпроектов.
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Действия США по ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Япония потребовала встречи с Путиным
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
"У нас люди гибнут": Зеленский назвал дату встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может состояться в начале сентября. Об этом пишет «Коммерсант».
Только незаконно: Назван новый способ вернуть Донбасс
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Его слова на церемонии открытия автомагистрали приводит Reuters.
В российской воинской части произошел взрыв
На артиллерийском складе в воинской части в Красноярском крае произошли взрыв и пожар, рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Основной причиной пожаров на территории регионов Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Кому достанется наследство Вилли Токарева
Наследство Вилли Токарева будет поделено между его родными так, как он решил сам, сообщает «Комсомольская правда».