Трамп пригрозил экстремистам смертной казнью

Глава государства отметил, что эти меры необходимы в свете случаев расстрела людей, передает ТАСС.

Трамп заверил, что Соединенные Штаты ужесточат законодательство по борьбе с преступлениями на почве нетерпимости, а за тяжкие преступления будет введена смертная казнь.

За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

Трамп заявлял, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями. Он также призвал принять закон об ужесточении правил проверки личных данных во время приобретения оружия.