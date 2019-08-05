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Трамп пригрозил экстремистам смертной казнью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР активизирует выявление «доморощенных» экстремистов в США, спецслужба станет уделять особое внимание интернету, сообщают СМИ.
Глава государства отметил, что эти меры необходимы в свете случаев расстрела людей, передает ТАСС.
Трамп заверил, что Соединенные Штаты ужесточат законодательство по борьбе с преступлениями на почве нетерпимости, а за тяжкие преступления будет введена смертная казнь.
За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.
Трамп заявлял, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями. Он также призвал принять закон об ужесточении правил проверки личных данных во время приобретения оружия.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , ФБР , ИТАР-ТАСС
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