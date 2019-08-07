Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе может прервать свой визит в Турцию.
Зеленский в среду начнет двухдневный визит в Турцию, там запланированы его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
"Я сейчас уже должен был лететь в Турцию, и сейчас срочно будем вылетать. Если что-то у нас произойдет, то мне придется вернуться. И турецкая сторона об этом знает, и с пониманием (к этому — ред.) относится президент Турции Эрдоган", — сказал Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал "112. Украина".