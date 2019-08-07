Зеленский готов прервать визит в Турцию в случае обострения в Донбассе

Зеленский в среду начнет двухдневный визит в Турцию, там запланированы его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.