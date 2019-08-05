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СМИ: сирийские войска возобновляют военные действия в Идлибе 

ТАСС + ещё 4 49 минут назад
Вооруженные силы Сирии возобновляют военные действия против банд террористов в провинции Идлиб. Об этом говорится в переданном в понедельник агентством SANA заявлении военного командования.
"Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения", — говорится в документе.
Ранее в пятницу командование ВС Сирии прекратило в одностороннем порядке огонь в северной зоне деэскалации, но перемирие было сорвано боевиками.
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В мире , Видео , ИА SANA , Идлиб , Сирия
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