СМИ: сирийские войска возобновляют военные действия в Идлибе

Вооруженные силы Сирии возобновляют военные действия против банд террористов в провинции Идлиб . Об этом говорится в переданном в понедельник агентством SANA заявлении военного командования.

"Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения", — говорится в документе.

Ранее в пятницу командование ВС Сирии прекратило в одностороннем порядке огонь в северной зоне деэскалации, но перемирие было сорвано боевиками.