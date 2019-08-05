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Армия Сирии двинулась на Идлиб 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Вооруженные силы Сирии возобновили антитеррористическую операцию в провинции Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского военного командования.
«Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения», — говорится в заявлении, которое приводит агентство SANA.
В минувшую пятницу сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в северной зоне деэскалации, но боевики в Идлибе сорвали перемирие.
Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие. В зону входит одноименная провинция и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.
В мире , Видео , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Идлиб , Сирия
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