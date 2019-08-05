Армия Сирии двинулась на Идлиб

Вооруженные силы Сирии возобновили антитеррористическую операцию в провинции Идлиб , передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского военного командования.

«Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения», — говорится в заявлении, которое приводит агентство SANA.

В минувшую пятницу сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в северной зоне деэскалации, но боевики в Идлибе сорвали перемирие.

Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие. В зону входит одноименная провинция и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.