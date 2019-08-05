В Турции будут издеваться над российскими туристами

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, изменит ли, по их мнению, турецкая сторона отношение к российским туристам.

И 63% респондентов ответили, что этого не произойдет, поскольку уважения к российским гражданам давно уже нет.

27% опрошенных уверены в том, что турецкой стороне не выгодно портить отношения с российскими туристами, поскольку именно они приносят прибыль стране.

10% россиян сами хотели бы знать ответ на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 9 995 человек.

Россиян в Турции не встречают в аэропортах, не заселяют в отели вовремя, плохо обслуживают и кормят, рассказали News.ru в Общественной палате

Число туристов из России, побывавших в Турции в январе-июне 2019 года, на 13,9% больше (2,7 миллиона человек), чем за аналогичный период 2018-го. Одновременно растет и число жалоб от них.

Самая частая претензия — плохое обслуживание: в номерах, на территории кафе, баров, отелей и других мест. Также россияне жалуются на то, что их рейсы задерживаются; что оплаченный трансфер из аэропорта не был осуществлен; что заселение в гостиницу состоялось не вовремя; что отели по системе «фортуна» оказываются полузаброшенными, в номерах — антисанитария, а еда — некачественная.